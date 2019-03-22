Судя по иллюстрациям, опубликованным таможенниками, ввозились в страну машины конца 90-х – начала 2000-х.

Оперативники Гродненской региональной таможни выявили незаконную схему ввоза автомобилей в Беларусь, об этом сообщила пресс-служба таможни, сообщает Sputnik.

Схема была такова: за границами Таможенного союза приобретался видавший виды автомобиль «под белорусский техпаспорт», и ввозился в Беларусь. Соответственно злоумышленники не уплачивали таможенные платежи. Затем эти машины продавали белорусам.

Ежегодно в Беларуси возбуждается несколько сотен уголовных дел по фактам обнаружения поддельных VIN-номеров

«На данный момент установлено уже шесть таких транспортных средств, неуплата платежей по которым составила порядка 70 тысяч белорусских рублей», — рассказали в таможне.

В ходе обыска, который провели в гараже одного из фигурантов дела, было обнаружено 25 регистрационных знаков иностранных государств. Предполагается, что все машины, которым принадлежали эти номера, были ввезены в Беларусь. Причем география номерных знаков разная – от соседней Литвы до неблизкой Франции. Машины ввозились преимущественно конца 1990-х – начала 2000-х.

Также сотрудники таможни обнаружили фрагменты одного из автомобилей, происхождение которого злоумышленники хотели скрыть, распилив его по частям. Однако специалистам удалось восстановить VIN-номер автомобиля.

Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты платежей по предварительному сговору. Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы – это максимальное наказание по данной статье. С них будут взысканы и все неуплаченные платежи.