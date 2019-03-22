Жительница Минска пострадала в аварии под Радошковичами. В результате провела два месяца в коме, а потом родила здорового ребенка.

В эфире телеканала ОНТ сообщили, что в злополучный день 26-летняя Калерия Стефаненко вместе со своим полуторагодовалым сыном ехали в машине. В какой-то момент движения в них врезалась иномарка.

Тогда девушка находилась на пятом месяце беременности. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Молодая минчанка два месяца находилась в коме. Врачи не только спасли жизнь Калерии, но и ее на тот момент не родившемуся ребенку. Малышка появилась на свет неделю назад. Вес новорожденной составил 3,2 кг. Назвали ее Алисой.

По словам главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Юлии Савочкиной, таких случаев, как с минчанкой, когда после ДТП благополучно завершается беременность, во всем мире менее 0,5%.

Сообщается, что белоруске оказывала помощь в нескольких учреждениях здравоохранения столицы команда специалистов. Далее Калерии Стефаненко предстоит реабилитация.

Напомним, что та жуткая авария, в которой пострадала беременная девушка, произошла осенью прошлого года. В результате лобового столкновения погибли четверо граждан, а пятерых человек доставили в реанимацию.