Об этом он заявил во время встречи с активом Барановичей и района.

Президент Беларуси снова поручил руководству Барановичей и Барановичского района взять на контроль цены и зарплаты. Об этом он заявил на встрече с активом региона. Сегодня Александр Лукашенко совершает поездку в Барановичский район.

По словам президента, вопросы цен сильнее всего волнуют жителей Брестской области. Также они озабочены размерами зарплат и пенсий. Александр Лукашенко поручил взять это на контроль, включая своевременность выплаты денег, передает пресс-служба президента.

Президент еще раз подчеркнул, что нужно развивать регионы. По его словам, наша страна всегда будет стабильной, если каждый год она будет прибавлять в экономическом развитии. Александр Лукашенко считает, что нужно сократить разрыв в развитии между регионами.

«Заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении. При этом не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить», — обратил внимание президент.