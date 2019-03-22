Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает БЕЛТА.

«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — сказал Александр Лукашенко. — Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».

Многие из стран, заметил глава государства, рассчитывают на поддержку Беларуси. «Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать. Но заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении. При этом не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить», — обратил внимание президент.

Александр Лукашенко добавил, что, когда Беларусь обрела независимость, у нее не было больших ресурсов, сформированных органов власти. «Мы получили независимость, нам было непросто. Нас сегодня упрекать не в чем. Мы тогда вынуждены были, не опираясь ни на кого, создавать свое независимое, суверенное государство. Мы это с вами сделали. Нашему поколению есть что сказать тем, кто идет на смену нам», — подчеркнул он.