Глава государства посещает с рабочим визитом город на стыке Брестской и Минской областей, являющийся крупнейшим железнодорожным узлом.

– Барановичи – город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы, – сказал Александр Лукашенко, встречаясь с местными жителями, сообщает БЕЛТА. – Сегодня уже так надо говорить. И это направление – по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным – будет только усиливаться.

Он отметил, что до своего приезда в Брестский регион он поручил провести социологические исследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост цен:

– Цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий, – перечислил высокий гость, подчеркнув, что как зарплаты, так и пенсии в первую очередь зависят от экономического развития и эффективной работы предприятий.

По его словам, если государство будет на должном уровне поддерживать экономическое развитие, страна всегда будет стабильной:

– Единственная опасность нашему развитию – никакая не идеология, никакие не средства массовой информации – ни «продвинутые», ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность – в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет – не сможет. Поэтому главное – экономика.

Лукашенко подчеркнул необходимость активного развития регионов и выравнивания социально-экономических условий по сравнению с крупными региональными центрами и столицей:

– Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах.

По его словам, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

***

Отметим, к визиту Лукашенко Барановичи пережили небывалый марафет. На въезде в город, к примеру, «спрятали» заброшенную ферму.