Экс-министр финансов Беларуси Владимир Амарин с недавних пор является заместителем Государственного секретаря — членом постоянного комитета Союзного государства.

Информация об этом появилась на информационно-аналитическом портале soyuz.by.

Назначая в конце августа новым министром финансов Максима Ермоловича, Александр Лукашенко подчеркнул, что ушедший в отставку министр Владимир Амарин – хороший специалист, но слишком спокойный для такой должности. Правда, президент также отметил, что такой профессионал не должен пропасть, сказал президент и отметил, что загубить такого специалиста нельзя.

Напомним, Амарин на должность министра финансов был назначен в 2014 году.