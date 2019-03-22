Полеты в московский аэропорт Шереметьево были прекращены авиакомпанией еще в январе 2012-го из-за оптимизации. Но с 22 апреля их решено возобновить.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты теперь будут осуществляться два раза в день, утром и вечером. Первый рейс из Минска назначен на 08.30 с прибытием в Шереметьево в 09.50 по местному времени. Вечерний — с вылетом из Минска в 18.10 и прилетом в Москву в 19.30.

Рейсы из Шереметьево назначены на 10.35 и 20.20, с прилетом в белорусский аэропорт в 11.55 и 21.40 соответственно.

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 49 евро (включая таксы и сборы), а билет туда-обратно уже будет стоить от 83 евро.