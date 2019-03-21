Белорусский предприниматель и венчурный инвестор Виктор Прокопеня удостоен премии «Westernization Award» американского центра «StrategEast».
Церемония награждения прошла в парламенте Великобритании.
Белорусский предприниматель признан человеком года в категории «Вестернизация Законодательства», и удостоен награды за разработку одной из самых передовых законодательных баз для IT-бизнеса в постсоветских странах.
Вместе с Виктором Прокопеней, по результатам 2018 года премией «Westernization Award» были награждены:
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев – за политические и экономические реформы в Узбекистане;
дипломат Вольфганг Ишингер – за проведение в Минске выездной сессии Мюнхенской конференции по безопасности;
генеральный директор авиакомпании «Ryanair» Майкл О’Лири – за организацию доступных авиарейсов из Украины в Западную Европу;
казахский учёный Ерден Кажибек – за разработку нового казахского алфавита на основе латиницы;
бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес – за создание в Эстонии системы «электронного государства».
Премия «Westernization Award» вручается американским центром «StrategEast» ежегодно за успехи в вестернизации постсоветских стран.