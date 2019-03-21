С такой формулировкой была уволена Лариса Данилевич, заработок которой не дотягивал даже до минимальной зарплаты.

Ларисе Данилевич — 42 года. С 19 января 2019 года она без работы. До этого чуть больше одиннадцати лет принимала заказы в Хоростовском комплексном приемном пункте Солигорского комбината бытового обслуживания.

Зарплата в последние годы была такой, что даже стыдно называть.

— В прошлом году не выдержала и высказала претензии руководству: мол, как это так, получаю меньше установленного законом минимума, хотя меня заставляют делать даже то, что не входит в мои обязанности? Например, я «за спасибо» чистила и красила забор вокруг территории приемного пункта. Спустя несколько месяцев меня вообще уволили…

Полный текст статьи Л.Насанович читайте в газете «Народная Воля» за 22 марта