В Минске появятся улицы Николы Теслы, Белградская и Банцеровская, а также сквер Евфросинии Полоцкой. Соответствующее решение о наименовании было принято на 9-й очередной сессии Мингорсовета, передает «Минск-Новости».

Так, проектируемому проезду № 3 в районе ул. Зацень будет присвоено наименование «улица Банцеровская».

— Оно происходит от названия деревни Банцеровщина, которая ранее располагалась в нескольких километрах от Минска. В настоящее время Банцеровское городище входит в список памятников археологии нашей страны, — пояснила начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

С учетом мнения жителей столицы проектируемым улицам № 3 и № 5 на территории комплекса «Минск-Мир» будут присвоены имена Николы Теслы и «Белградская».

— Ученый и изобретатель Никола Тесла, опередивший свое время, имеет сербское происхождение. Сегодня между Беларусью и Сербией налажены и развиваются дружественные отношения и межпарламентское сотрудничество, — сказала В. Рудикова.

Также комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей г. Минска поддержала предложение администрации Фрунзенского района присвоить зеленой территории в границах ул. Притыцкого имя Евфросинии Полоцкой и в дальнейшем называть эту территорию «сквер Евфросинии Полоцкой».