В Польше нашли мастерскую неандертальцев

На юге Польши археологи обнаружили крупную мастерскую, в которой неандертальцы изготавливали кремневые орудия.

В Центральной Европе известно достаточно много подобных мастерских, но это первая крупная мастерская, расположенная не в пещере, пишет Полит.ру со ссылкой на сайт «Наука в Польше».

Находка была сделана на речном берегу возле деревни Петрашин в Силезии, недалеко от границы с Чехией. Польские археологи под руководством Анджея Висневского из Вроцлавского университета совместно с сотрудниками лейпцигского Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнаружили там 17 000 каменных изделий, созданных 60 тысяч лет назад.

До сих пор ученые считали, что неандертальцы при жизни не в пещерах не останавливались на одном месте на достаточно продолжительный срок. Их орудия, обнаруженные на открытой местности, как правило, представляли собой единичные находки, брошенные после использования, например, там, где разделывали охотничью добычу. Предполагалось, что мастерские по изготовлению каменных орудий вне пещер стали появляться несколько позже, около 40 000 лет назад, уже у кроманьонцев. «Находки из Петрашина полностью противоречат старому видению использования неандертальцами открытых площадей. Похоже, что в этом месте сообщество присутствовало в течение более длительного периода, о чем свидетельствует большое количество обнаруженных объектов. Кроме того, сохранились также кости мамонта, носорога и лошади», – говорит Анджей Висневский.

Во время раскопок были найдены отщепы кремня, образующиеся при изготовлении каменных орудий. Соотношение числа отщепов и готовых орудий указывает, что значительная часть орудий была унесена для использования в другом месте.

Интересно, что впервые в этой части Европы ученым удалось реконструировать весь процесс изготовления инструмента от первого удара по каменному блоку до готового изделия. Археологи по микроследам на камне смогли определить, какие инструменты были использованы в работе, например, при разделке животных, а какие нет. Детальный анализ техники изготовления инструментов также позволил предположить, что в мастерской работало несколько разных человек, «почерк» которых немного отличался.