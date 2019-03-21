В четверг, 21.03.2019, Следственный комитете Беларуси сообщил, что погрузчик убил женщину ковшом в Глубокском районе.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РБ по факту причинения смерти по неосторожности.

Согласно информации следствия, во вторник, 19.03.2019, около 15:00 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 43-летний рабочий, находясь за рулем погрузчика Амкодор 332С-4, причинил 51-летней коллеге ковшом тяжкие телесные повреждения. Она скончалась на месте происшествия.

Следователями был проведен осмотр места происшествия, были изъяты вещественные доказательства, назначены экспертизы.