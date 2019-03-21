Мать с Чашницкого района привлекли к уголовной ответственности за тяжелую травму, которую получила ее дочь из-за падения.

Женщина, управляя дорожным велосипедом «Аист», перевозила на багажнике пятилетнюю дочку. Выезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала. В результате девочка получила сложный перелом бедра.

Велосипедистке, которая нарушила правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, причинила тяжкие травмы своей дочери, предъявлено обвинение, предусмотренное ч.1 ст.321 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Всего этого могло и не произойти, если бы мать подумала о безопасности ребёнка, оценила все возможные риски, прежде чем на велосипеде в гололёд перевозить малышку без специального сиденья.

Женщина нарушила пункт 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы. Также пренебрегла требованиями пункта 153.5 — перевозила малолетнего пассажира без дополнительного сиденья.

В поездку с ребёнком в возрасте до семи лет на велосипеде можно отправляться лишь при наличии специального кресла с надёжными подножками. Также с осторожностью на этом транспортном средстве стоит передвигаться в непогоду, в осенне-зимний период.

Велосипедистке грозит уголовная ответственность: штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Также по решению суда возможно наказание в виде ограничения свободы на вышеуказанный срок или лишение свободы (до двух лет).