Встреча состоялась по инициативе шведской стороны.

В Палате представителей состоялась встреча депутатов Совместной Комиссии по обороне шведского правительства и Риксдага с депутатами белорусского парламента. Шведскую делегацию возглавил бывший министр обороны Бьорн фон Сюдов.

Стороны обсудили геополитическую и военно-стратегическую ситуацию в регионе. Белорусские депутаты познакомили шведских коллег с подходами нашей страны к евробезопасности, ее роли в обеспечении мира и стабильности. Они проинформировали шведскую сторону о белорусском видении угроз, которые возникают из-за геополитического противостояния между глобальными игроками. Также было акцентировано внимание на инициативе Хельсинки-2.

Беларусские парламентарии подчеркнули, что геополитические центры силы должны уважать суверенитет и независимость малых государств, сотрудничать с ними, а не оказывать влияние и давление на них в собственных интересах, сообщает пресс-служба Палаты представителей.