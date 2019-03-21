Если факты подтвердятся, руководству предприятия будет дана соответствующая оценка.

Председатель Мингорисполкома намерен дать оценку работе руководства «Минсктранса» после изучения фактов, изложенных в обращении водителей предприятия. Об этом Анатолий Сивак заявил в интервью БелТА.

По его словам ситуация находится на контроле в Мингорисполкоме.

«В настоящее время вопрос детально изучается, факты, изложенные в обращениях водителей, проверяются. В случае их подтверждения руководству «Минсктранса» будет дана соответствующая оценка», — сказал Анатолий Сивак.

Напомним, сотрудники «Минсктранса» опубликовали на сайте «Удобный город» петицию, в которой пожаловались на плохие условия труда, изношенность подвижного состава, которая может угрожать не только водителям, но и пассажирам. Обращение было разослано в десятки государственных органов. На самом предприятии организуются собрания, где руководство пытается сгладить возмущение водителей. В сеть попали фотографии образцов отказа от подписи, которые предлагается подписать водителям. В них предлагаются на выбор несколько вариантов, в том числе «нажал кнопку по ошибке».