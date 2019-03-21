В МИД России спустя неделю решили прокомментировать заочную дискуссию МИД Беларуси и российского посла Михаила Бабича. Комментарий опубликован на сайте российского ведомства.

В российском ведомстве уверены, что россиянам и белорусам небезразлично, как будут развиваться отношения между двумя союзными странами.

— С учетом глубины и масштаба нашего сотрудничества эти дискуссии зачастую приобретают эмоциональный характер, порой, к сожалению, выходя за рамки дипломатической корректности, — отметили в МИД России.

В МИД России подчеркнули, что Беларусь «является братской страной, самым надежным, стратегическим партнером России». А работа посла России заключается в том, чтобы активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.

— Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов. В решающей степени этому способствует то, что вне зависимости от остроты проблемы наш диалог проходит в рамках взаимоуважительного, корректного и профессионального обмена мнениями, характерного для наших братских стран. Таким он должен оставаться и впредь, — считают в МИД России.

В ведомстве привели пример взаимодействия России и Беларуси на примере заседаний Высшего государственного совета Союзного государства, Совета министров Союзного государства и Группы высокого уровня Союзного Совмина.

— Для этого создана и Российско-белорусская рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Российской стороной подготовлены конструктивные предложения, которые были переданы белорусским коллегам. Ожидаем от них заинтересованной реакции, — рассказали в российском ведомстве. — Настроены на продолжение спокойной ритмичной работы на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей.

Напомним, 15 марта произошла дипломатическая перепалка белорусского МИД и российского посла. Поводом послужило интервью Михаила Бабича агентству РИА «Новости». В нашем МИД считают, что послу России в Беларуси следует больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

«За короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», — заявили наши дипломаты. «Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня», — ответил Бабич. Российский МИД тоже не выдержал: «Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря МИД Беларуси, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — заявил замминистра иностранных дел России Карасин.