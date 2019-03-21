Реализация совместных проектов с компанией «Штадлер» серьезно поднимает имидж Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 марта на встрече с владельцем компании «Штадлер Рейл Групп» Петером Шпулером. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил планы обсудить дальнейшую совместную работу и текущие проблемные вопросы, если они есть.

Петер Шпулер дал высокую оценку работе совместного завода «Штадлер Минск». По его словам, производимые в Фаниполе электрические поезда используются не только в Беларуси, но и в Норвегии, Венгрии, Словении.