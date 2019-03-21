Шпроты обладают потрясающим запахом и вкусом, который многие оценивают даже выше вкуса сухой копченой рыбы. Однако стоит помнить, что далеко не всем можно их употреблять. Об этом пишет Аm-am.

При неограниченном употреблении шпроты могут навредить организму человека.

Также они могут привести к возникновению аллергической реакции. Шпроты в масле очень калорийны и это вредно для людей, имеющих лишний вес.

В этом продукте находится большое количество канцерогенов, которые вызывают образование опухолей.

К противопоказанию относится наличие подагры.

Вредное влияние шпроты оказывают и на печень. Связано это с наличием в них большого количества масла и соли.

Также не следует забывать о том, что от условий хранения и качеств зависит их польза. Неправильно приготовленные шпроты могут нанести серьезный вред.