Бывший кикбоксер Бату Хасиков возглавил Калмыкию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Калмыкия» Алексея Орлова, который подал в отставку.

В ходе рабочей встречи с Бату Хасиковым президент России сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия.

Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу, основатель компании Fight Nights Global. В последнее время он занимал должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

«Изменение человека в лучшую сторону происходит тогда, когда он смело перед самим собой, перед окружающими признает свои ошибки, и уже в этот момент он становится на ступень выше. Чтобы себя понять, чтобы себя услышать, увидеть свою природу, необходимо выходить из зоны комфорта, идти к новым вызовам», — высказывался известный калмыцкий спортсмен во время одной из встреч с молодежью.

До работы в «Росмолодежи» он занимал должность представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия и был депутатом Народного Хурала Республики Калмыкия.