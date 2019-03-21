Могилевский городской Совет депутатов на сессии в четверг путем тайного голосования избрал нового председателя горсовета, сообщает Mogilevnews.by.

Им стал Максим Гурин, ранее занимавший должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Октябрьскому району г.Могилева. 28 депутатов проголосовали за кандидатуру М.Гурина единогласно.

Андрей Киблов освобожден от должности председателя Могилевского городского Совета депутатов в порядке перевода для дальнейшей работы в должности генерального директора МГКУП «Управление коммунальных предприятий».