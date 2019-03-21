С последним словом в суде выступил бывший директор столичного Дворца спорта Сергей Пранович. Перед этим прокурор просила суд назначить ему наказание — 11 лет в колонии.

Напомним, 58-летнего Сергея Прановича судят за получение взяток и мошенничество. Расследование вел КГБ, там пришли к выводу: шесть лет он занимался поборами — всего 178 случаев на общую сумму примерно 78 тысяч рублей.

Прокурор на процессе три часа зачитывала, как деньги ему носили каждый месяц: танцевальный клуб — ради аренды помещений под мероприятия, а еще организаторы выставок собак и кошек, концертов зарубежных исполнителей, представители крупнейших выставочных компаний Беларуси, даже монахини — чтобы выпросить площади под рождественский фестиваль.

«500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей…» — и так больше 60 раз перечисляла старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Елена Крупенина деньги лишь от одного из многих взяткодателей.

Год назад, когда вскрылось дело, возмущался и Александр Лукашенко: «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился. Не верю, что министр об этом не знал». И вскоре министра спорта и туризма Александра Шамко лишили поста.

На первом заседании Сергей Пранович на вопрос о признании говорил суду, что согласен частично (и остался при этом мнении). Спустя месяц судебного следствия ему дали последнее слово.

«Я осознал свою вину и раскаиваюсь в содеянном. С учетом своего возраста и состояния здоровья прошу суд не наказывать меня строго и позволить мне принять участие в воспитании маленького ребенка», — на этих словах его голос оборвался.

«Уверен, что своим присутствием я помогу не только семье, но буду полезным обществу и, может, государству в целом. У меня все, спасибо за внимание».

Перед этим прокурор Елена Крупенина попросила суд признать его виновным по всем эпизодам и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Плюс штраф в 300 базовых величин (7650 рублей) и запрет в течение пяти лет занимать определенные должности.

Адвокат Прановича, Ирина Воронкова, в прениях просила все же по некоторым эпизодам его оправдать. Суд удалился в совещательную комнату, приговор огласят 29 марта.

Что касается граждан, которые фигурируют в деле как взяткодатели, то никто из них не находится за решеткой. По данным TUT.BY, они помогали следствию и не привлекались к уголовной ответственности.