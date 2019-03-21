Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик освобожден от занимаемой должности.

Об этом говорится в постановлении Совмина от 20 марта 2019 года № 182, который опубликован на Национальном правовом портале, пишет TUT.BY.

У Ефимчика окончился срок действия контракта.

Николай Ефимчик родился в 1960 году в Солигорском районе. В 1982 году окончил Белорусскую cельхозакадемию, в 2001 году — Академию управления при президенте. Работал в Солигорском райисполкоме, руководил колхозом. С 1997 года был заместителем директора по коммерческим вопросам одного из крупных производителей бельевого трикотажа «Калинка», в 2003-м возглавил «Купалинку». В марте 2014 года ему доверили «Беллегпром». Это произошло спустя несколько месяцев после того, как экс-глава концерна Михаил Сучков был задержан за получение взяток.