По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 21 марта доллар опустился ниже психологической отметки в 2,10 рубля. Это минимум за текущий год.

Чем это обусловлено и до какого уровня может упасть американская валюта в ближайшие недели, Myfin.by рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– Доллар США снижается не только на белорусском валютном рынке, а ко всем основным валютам. Например, курсы евро и британского фунта также укрепились по отношению к «баксу».

Росту белорусской национально валюты сейчас способствуют несколько факторов.

Во-первых, это стабильность на внутреннем рынке в целом. В условиях сжатой денежной массы имеется умеренный дефицит белорусской ликвидности, и это поддерживает спрос на белорусские рубли.

Во-вторых, в противоположность доллару США растет курс российского рубля, который в валютной корзине Нацбанка, напомним, имеет 50% веса.

Российский же рубль укрепляется по своим причинам: это высочайший спрос на российские облигации федерального займа (на прошлой неделе Минфин РФ разместил ОФЗ на рекордную сумму в 95 млрд рублей), цены на нефть подбираются к отметке в 70,00 долларов за баррель и снижение санкционных ожиданий.

Всё это в совокупности привело к укреплению российского рубля до 63,70 за доллар США.

И, в-третьих, на вчерашнем заседании ФРС США прозвучало, что в текущем году американский регулятор, возможно, не будет проводить дальнейшие циклы повышения процентной ставки.

Напомним, с декабря 2016 года ФРС США, единственная из крупных регуляторов G-7, официально проводит ужесточение монетарной политики и к текущей дате подняла ставку до 2,50%. На 2019 год изначально планировалось три цикла, потом их количество снизилось до двух, а вот на пресс-конференции по итогам вчерашнего заседания рынок услышал, что возможно ФРС не будет повышать ставку в этом году ни разу.

Это привело к падению доллара относительно всех валют, на белорусском рынке пара USD/BYN ушла ниже психологической отметки в 2,10 до отметки 2,0963. Поскольку фактор ФРС имеет длительный характер, можно предположить, что умеренное снижение доллара продолжится.