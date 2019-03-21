Жители Беларуси в 2019 году будут возмещать около 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг с учетом повышения тарифов с 1 января.

Об этом сообщил сегодня, 21 марта, на пресс-конференции заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Дмитрий Бурдюгов, передает БЕЛТА.

«Уже просчитано, что на 2019 год с учетом увеличения тарифов с 1 января средний процент возмещения по всему комплексу ЖКУ будет 80,5%, по электроэнергии — 100%», — отметил Дмитрий Бурдюгов.

Что касается газоснабжения, то стопроцентное возмещение затрат будет обеспечено только по газовым плитам. По тепловой энергии, затрачиваемой на отопление, речь идет о возмещении населением до 20% затрат. «Это оценочные показатели, которые будут уточнены в конце года», — сказал Дмитрий Бурдюгов.