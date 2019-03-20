В Министерстве здравоохранения рассказали о заболевании туберкулезом.

По словам представителя Минздрава, однократные контакты с болеющим туберкулезом не вызовут передачу заболевания. На открытом воздухе заболеть также будет проблематично.

Для передачи заболевания от больного к здоровому необходим ряд условий: невентилируемое замкнутое помещение, ослабленный иммунитет, длительный контакт.

В то же время медики отмечают, что заболевшие, которым назначено эффективное лечение, практически не опасны в плане передачи заболевания. В связи с этим самое главное вовремя обнаружить болезнь и назначить правильное лечение.

На данный момент медики очень пристальное внимание уделяют людям, которые контактировали с пациентом. Сюда также входят лица второго и третьего круга общения.