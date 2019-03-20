Вносить изменения в оплату больничных в Беларуси пока не планируется. Об этом сообщила сегодня журналистам управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает БЕЛТА.

По словам Наталии Павлюченко, действующее законодательство, регулирующее оплату листков нетрудоспособности, сохраняется. В конце прошлого года внесены только изменения в порядок их оформления и выдачи.

«В настоящее время вопрос изменения подходов к оплате больничных не рассматривается», — сказала она, комментируя обсуждавшееся в прошлом году в СМИ предложение при общем заболевании или бытовой травме оплачивать бюллетень только с четвертого дня нетрудоспособности.