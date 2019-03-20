В ЗАО «Штадлер Минск» состоялась презентация новой электрички для столичного метрополитена, передает «Минск-Новости».

С апреля состав, выпущенный «Штадлер Минск», начнет курсировать по второй линии подземки в режиме обкатки, без пассажиров. А с октября он будет ходить уже в обычном режиме.

Как сообщили специалисты, при разработке новинки применялись инновационные технологии. Для кузова использован алюминий, что увеличит срок службы и снизит расходы на эксплуатацию. В вагонах предусмотрен кондиционер, автоматическая система пожаротушения, интерактивная система информирования пассажиров, благодаря технологическим особенностям снижен уровень шума. Новый электропоезд отличает повышенный комфорт и безопасность. Кроме того, вагоны выполнены в цветах герба Минска.

Сейчас в производственных цехах предприятия собирают еще 5 электричек. Базовый вариант такого состава в перспективе может использоваться в метрополитенах городов всех стран СНГ.

Фото Ирины Малиновской