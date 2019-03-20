56-летний сельчанин в Молодечненском районе несколько раз косой ударил спящего мужчину, сообщает УВД Миноблисполкома.

Инцидент случился накануне около 23.40 в деревне Яковичи. Милицию и Скорую помощь вызвала супруга пострадавшего. Женщина рассказала, что она и её 57-летний муж спали в разных комнатах. Дверь в дом была открыта, так родители ждали возвращение сына.

Мужчина вошел в дом и нанес косой около пяти колото-резаных ран грудной клетки, живота, шеи и рук спящему хозяину дома. Проснувшаяся жена ударила нападавшего табуреткой и вызвала милицию.

Сельчанина с косой задержали. Он не смог объяснить причину нападения так как был сильно пьян.