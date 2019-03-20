Новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану и все центральные улицы городов в честь Назарбаева. Парламент одобрил переименование столицы.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется пожизненным лидером нации — елбасы, заявил новый президент страны Касым-Жомарт Токаев. «Нужно исходить из того, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране елбасы — отцом народа», — сказал он на церемонии принятия присяги народу Казахстана в среду, 20 марта.

Токаев предложил увековечить имя Назарбаева, переименовав в его честь все центральные улицы городов, а столицу страны Астану назвать его именем Нурсултан. Принятое Назарбаевым решением об отставке Токаев назвал «убедительным свидетельством его величия», которое было продиктовано «соображениями высшего порядка». «Всеми своими достижениями и успехами Республика Казахстан обязана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву», — резюмировал Токаев. Он также предложил воздвигнуть в столице монумент в честь первого президента.

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Уже через несколько часов после заявлений Токаева парламент Казахстана на совместном заседании нижней и верхней палат в среду, рассмотрев в двух чтениях, принял закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».

Как сообщает «Интерфакс», этот закон предусматривает внесение поправки касательно переименования Астаны в город Нурсултан.