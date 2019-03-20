Президент Украины Петр Порошенко Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Сообщается, что по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.
Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:
- были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
- причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков;
- организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;
- демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
- распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;
- незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.
Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.
СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отношении отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.
Также на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции относительно 4 банков с капиталом государства-агрессора.
Накануне США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Минфин США расширил санкционный список за атаку на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года.