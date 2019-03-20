Бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность президента республики. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнес он.

По окончании мероприятия глава ЦИК страны Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.