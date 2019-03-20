Дипломат, хвалил Лукашенко, предсказал уход Назарбаева

Пять фактов о новом президенте Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после 30 лет управления страной. Он не ушел от власти полностью, Назарбаев останется главой Совбеза Казахстана и правящей партии Нур Отан. Однако уже известно, что преемником Назарбаева до следующих выборов станет его давний соратник, спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Что известно о новом лидере Казахстана?

Карьерный дипломат

Токаев закончил МГИМО и прошел сначала в МИД СССР, а потом в МИД Казахстана все ступеньки от референта до министра иностранных дел. Эту должность новый президент Казахстана занимал в общей сложности 10 лет (1994−1999, 2002−2007). Токаев владеет несколькими языками, среди них китайский (он работал еще в советском посольстве в Китае), английский и французский.

Кроме мидовских должностей, Токаев был премьер-министром, депутатом парламента Казахстана и спикером его верхней палаты. С последней должности он по конституции и стал президентом.

Был заместителем генсека ООН

Еще в должности главы МИД Токаев много занимался темой разоружения и нераспространения ядерного оружия и подписал несколько знаковых соглашений в этой области.

В 2011 году Генсек ООН Пан Ги Мун назначил Токаева своим заместителем и генеральным секретарем Конференции по разоружению. Казахстанец возглавлял европейское отделение ООН в Женеве. В должности он пробыл до 2013 года.

Наделал шуму, предсказав конец правления Назарбаева

В прошлом году в интервью Би-би-си Токаев сенсационно заявил, что Назарбаев не пойдет на следующие президентские выборы в Казахстане: «Это очень мудрый человек, он совершенно благоразумен, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами».

— Даже если Назарбаев перестанет быть президентом страны, он будет оказывать огромное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Казахстана, — продолжил мысль Токаев.

Тогда спикеру сената пришлось дома уточнять свои слова, заявив, что их вырвали из контекста. Но Токаев оказался прав в своем прогнозе. Или что-то знал.

Защищал стабильность в Казахстане от западной критики

В том же интервью будущий президент Казахстана подчеркивал, что в его стране важно не только развивать демократию, но и сохранить стабильность. Отвечая на вопрос британского журналиста о разгоне полицией оппозиционных акций, Токаев заявил:

— Такие же вещи происходят и за рубежом, и в западных странах. Каждый выполняет свою работу. Это не о демократии или о нарушении демократии. Если они идут против закона или нарушают существующее законодательство, полиция выполняет свою работу.

Он также спорил с тем, что в Казахстане однопартийная система, заявив, что в парламенте представлены три партии.

Недавно встречался с Лукашенко и хвалил его

Совсем недавно, в ноябре 2018 года, Токаев приезжал в Минск на встречу Основной группы Мюнхенской конференции и встречался с Александром Лукашенко и председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Казахстанский гость похвалил выступление Лукашенко на мюнхенской встрече: «Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет долгое время сохраняться в анналах Мюнхенской конференции, все же это очень авторитетный форум».