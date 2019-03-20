Эксперт Андрей Елисеев специально для #RFRM попытался посмотреть глазами подающего надежды бухгалтера на белорусско-российские отношения.

Бабич в декабрьской публикации ТАСС оценил уровень ежегодной поддержки Беларуси со стороны России в 4-4.5 млрд долл. А в мартовской публикации РИА Новости — уже в 5-6 млрд долл.

Откуда эти цифры, и на каких соглашениях они базируются? Нужно полагать, калькуляция Бабича / Кремля следующая:

1. Беспошлинные поставки российской нефти.

В 2018 году Россия поставила белорусским нефтеперерабатывающим заводам 18 млн тонн нефти. Среднегодовая пошлина за экспорт сырой нефти в прошлом году составила 128 долл за тонну. Итого, 18 млн * 128 = 2,2 млрд долл.

Соглашение и цена торга: беспошлинные поставки нефти обеспечило соглашение 9 декабря 2010 года. За день до этого Лукашенко подписал коллекцию указов по одобрению проектов документов по Евразийскому экономическому пространству (ЕЭП). 21-22 декабря их одобрили парламентарии, и к 29 декабря 2010 года все 17 соглашений по ЕЭП вступили в силу. Фактически, за это нефтяное соглашение Лукашенко продал участие Беларуси во втором этапе евразийской интеграции (ЕЭП). Именно в свете этих событий стоит рассматривать жесткий разгон демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года и последовавшее замораживание отношений с Западом.

«Даже если б мне пришлось сдаться, как они говорят, за 4 млрд в год. Я готов… 4 млрд – это деньги для нашего государства и для нашего народа», – заявил тогда по поводу соглашения Лукашенко.

2. Доходы от схемы «перетаможки» 6 млн тонн нефти.

Первоначально заложенная сумма по межбюджетному трансферу на 2018 год составляла около 585 млн долл. Однако в связи с тем что цена нефти в 2018 оказалась выше предполагаемой, Россия в конце года произвела доплаты Беларуси. Суммарно выгоды для Беларуси от этой схемы составили в 2018 году около 850 млн долл.

Эти доходы перечисляются в бюджет Беларуси в виде безвозмездных поступлений от России, то есть де-факто прямых субсидий. При этом само межправительственное соглашение не является публичным.

В бюджете-2019 Беларуси графа «Безвозмездные поступления от иностранных государств» составляет 1,7 млрд рублей, большая часть из них (около 1,2 млрд рублей, то есть около 500 млн долл) приходится именно на прогнозирумые выгоды от схемы «перетаможки». Это 5% от доходной части бюджета-2019 (23.7 млрд рублей). Примерно такую сумму составят расходы на национальную оборону в 2019 году.

Соглашение и цена торга: схема “перетаможки” регулируется соглашением 13 апреля 2017 года. Через неё Лукашенко и Путин разрешили газовый конфликт 2016-2017 годов, когда Беларусь задолжала России большую сумму за газ, уплачивая с начала 2016 года по меньшим тарифам, чем было предусмотрено контрактом — 107 долл за 1000 кубометров вместо 132 долл.

3. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты.

Согласно данным белорусского Минфина, их сумма в 2018 году составила 2,044 млрд рублей, или около 970 млн долл.

Соглашение и цена торга: сохранение вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, было обеспечено соглашениями 2014 года. Первое соглашение было подписано в мае 2014 года в день подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Оно установило, что при экспорте нефтепродуктов за пределы ЕАЭС в бюджет Беларуси будет поступать до 1,5 млрд долл пошлин, остальная сумма — в бюджет России.

Второй протокол, подписанный в октябре 2014 года вскоре после ратификации белорусским парламентом Договора о ЕАЭС, определил, что в 2015 году пошлины от экспорта нефтепродуктов будут зачислены в бюджет Беларуси в полном объеме. В связи с падением мировых цен на нефть сумма оставляемых Беларуси экспортных пошлин из года в год составляла меньше 1,5 млрд долл. Фактически эти выгоды были выторгованы Лукашенко в обмен за вступление Беларуси в третью фазу евразийской интеграции — ЕАЭС.

4. Реэкспорт российских нефтепродуктов.

Скрытая форма поддержки Россией внутреннего рынка Беларуси, существовавшая до ноября 2018 года. Ее объемы в прошлом году оценочно составили 200 млн долл. В 2017-2018 годах Беларусь закупала более дешевые российские нефтепродукты, а свои вывозила на экспорт, зачисляя экспортные пошлины в свой бюджет. Чтобы предотвратить недополучение экспортных пошлин российским бюджетом, Россия настояла на прекращении этой схемы с ноября 2018 года.

Соглашение и цена торга: схема была закрыта с помощью двустороннего протокола, подписанного 10 октября 2018 года. Он запрещает поставки в Беларусь ряда нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженный углеводородный газ и др.) свыше необходимых местной промышленности объемов. В итоге в 2019 году объем импортируемых Беларусью нефтепродуктов из России сократится до примерно 200 тыс. тонн вместо 2,7 млн тонн в 2018 году. Подписание протокола было увязано с получением Минском подвисшего с конца 2017 года транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Через два дня после подписания соглашения кредит ЕФСР в размере 200 млн долл был получен Беларусью.

Итоги нефтяной калькуляции Кремля по 2018 году

Итого, калькуляция Бабича / Кремля по 2018 году следующая: 2.2 млрд + 850 млн + 970 млн + 200 млн = 4,22 млрд долл.

По логике Кремля, нефтяные договоренности и схемы в прошлом году обеспечили Беларуси поддержку в размере около 4,2 млрд долл. Это соответствует сумме, названной Бабичем в публикации ТАСС в декабре 2018 года (4 — 4,5 млрд).

Причем беспошлинные поставки нефти и зачисление вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты (пункты 1 и 3) регулируются межправительственными соглашениями и с правовой точки зрения субсидированием не являются.

Они были обеспечены Кремлём Беларуси взамен на решения Лукашенко в своих политических интересах (финансовая поддержка без проведения экономических реформ) вовлечь страну во все более глубокую интеграцию с Россией.

Реэкспорт российских нефтепродуктов (пункт 4) до подписания протокола в конце 2018 года осуществлялся легально.

Со схемой “перетаможки” (пункт 2) ситуация иная: доходы от нее идут в бюджет Беларуси именно как безвозмездные поступления от иностранных государств, то есть де-юре являются прямыми субсидиями. Схема “перетаможки” не была увязана с углублением евразийской интеграции напрямую, но была использована для разрешения газового спора 2016-2017 годов.

Откуда сумма в 5-6 млрд из последнего “интервью” Бабича

Видимо, в своей калькуляции добавок к нефтяным расчетам Бабич / Кремль также учитывает газовые договоренности, а также доходы от различных схем реэкспорта — западной и украинской продукции в Россию, и наоборот.

В прошлом году Беларусь закупила более 20 млн кубометров российского газа по средней цене 132 долл, что обошлось стране в 2,7 млрд долл. Какую цену Кремль считает более рыночной без политической скидки, неясно. Белорусская сторона настаивает, что и существующая цена завышена и должна составлять не более 107 долларов, а то и меньше.

Но если отталкиваться от определенной Кремлем цены на газ для Армении на 2019 год (165 долл), то за указанный объем газа в 2018 году Беларусь заплатила бы примерно на 660 млн долл больше. Армения — также член ЕАЭС, причем распределением и продажами российского газа внутри страны занимается дочернее предприятие Газпрома.

В таком случае, исходя из калькуляций Кремля, в 2018 году суммарная поддержка исходя из нефтяных и газовых договоренностей, а также выгод от различных реэкспортных схем приблизится к 5 млрд долл, а то и превысит эту сумму, что и соответствует расчетам Бабича из недавнего материала РИА Новости.

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