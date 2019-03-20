«Белтелеком» расширил список антивирусных продуктов в рамках защиты по подписке, говорится на сайте оператора. Абонентам стали доступны следующие пакеты: ESET NOD32 Антивирус, ESET NOD32 Smart Security и ESET NOD32 Mobile Security.

Подключить новые услуги можно в кабинете пользователя, мобильном приложении «Мой Белтелеком», а также в сервисных центрах компании.

Стоимость подписки в день составляет:

Eset NOD32 Antivirus на 1 компьютер — 0,14 руб

Eset NOD32 Smart Security на 3 компьютера — 0,25 руб

Eset NOD32 Mobile Security на 1 устройство — 0,08 руб.

Напомним, что ранее провайдер предлагал по подписке только антивирусные решения «Лаборатории Касперского»: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security и Kaspersky Crystal.

ESET NOD32 Антивирус – решение для базовой защиты компьютера от всех типов вирусных угроз, включая шифраторы.

ESET NOD32 Smart Security – комплексное антивирусное решение для максимальной защиты активных интернет-пользователей от всех типов угроз. Помогает защитить веб-камеру и домашнюю сеть, имеет файервол.

ESET NOD32 Mobile Security – антивирус для мобильных устройств на ОС Android. Защищает смартфоны и планшеты от вирусов, вредоносных приложений и мошеннических операций.