С 20 марта увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо. Произойдет это в связи с увеличением ставок акцизов, сообщили в «Белнефтехиме».

«В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов – стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, ставки акцизов на автомобильное топливо выросли согласно указу президента от 15 марта №102. Так, например, акциз за тонну бензина, не соответствующего классу 5, составит 475,08 рубля за тонну, а бензина класса 5 – 292,59 рубля.