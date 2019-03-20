Институт медико-биологических проблем РАН запустил эксперимент SIRIUS-19 – имитацию полета на Луну. В нем примет участие беларус Даниил Дубарь.

Об эксперименте

Эксперимент проходит в Москве, он продлится четыре месяца. Как заявлено на официальном сайте, его цель – оценить, как длительная изоляция человека в гермообъекте повлияет на его психологическое состояние. Благодаря SIRIUS-19 ученые также планируют получить опыт и составить научную базу, чтобы использовать их в дальнейшем освоении космоса.

SIRIUS-19 имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны. Например, участники будут искать место для приземления, отрабатывать высадку на Луну, а четверо из шести членов экипажа проведут операции на поверхности. В общей сложности они выполнят около 80 экспериментов.

Отметим, что первый такой эксперимент организовали в ноябре 2017 года. Он продолжался 17 дней. Экипаж провел тогда более 60 экспериментов, в том числе управлял лунным ровером. Когда SIRIUS-19 подойдет к концу, ученые приступят к следующему проекту – восьмимесячному исследованию, а потом – к годовому.