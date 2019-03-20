Один из лучших футболистов в истории белорусского футбола Александр Глеб 20 марта рассказал о том, что нынешний календарный год станет для него последним в игровой карьере.

Об этом игрок заявил в интервью sport.tut.by, сообщает агентство «Минск-Новости».

37-летний Глеб пояснил, что сидение на скамейке запасных в борисовском БАТЭ не приносит ему много удовольствия. Можно еще поиграть за счет опыта, но тренер уже пробует молодых и не ставит его в основной состав. Поэтому он и принял решение, что этот год станет для него заключительным в футболе.

Также Глеб прокомментировал скандальное интервью Войцеха Щенсны. Напомним, польский вратарь, выступавший в свое время за лондонский «Арсенал», заявил, что «Глеб мог добиться большего в футболе, но любил выпить». Вот что по этому поводу думает Александр:

— Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале», когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи, — сказал Глеб.

Александр Глеб в разные годы поиграл в чемпионатах Германии, Англии, Испании, России и Турции. Неоднократно признавался лучшим футболистом Беларуси. Глеб — единственный белорусский футболист, выигравший Лигу чемпионов (в составе «Барселоны» в 2009 году).