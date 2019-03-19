Совет Министров постановлением от 12 марта 2019 г. № 156 утвердил Положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства. Соответствующее решение закреплено .

Документ принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 473 ”О долевом строительстве“, говорится в комментарии Совмина.

В частности, Положением определен порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, а также условия привлечения денежных средств при долевом строительстве:

-граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для долевого строительства жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика;

-граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для долевого строительства жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика.

Постановление вступило в силу с 13 марта 2019 г. Действие документа не распространяется на объекты строительства, разрешительная документация на строительство которых дана до вступления его в силу.