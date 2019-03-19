В Новополоцке найдено тело пропавшей более месяца назад местной жительницы Анны Худяковой.

Труп обнаружили дачники в 26 километрах от города. Тело девушки находилось в теплице. Хозяйка участка была шокирована находкой и сразу же сообщила в милицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов узнали в погибшей пропавшую в феврале Анну Худякову.

Поиски девушки начались 3 февраля. Она ушла из дома в 5 часов вечера, не взяв с собой даже мобильного телефона.

Следствию предстоит выяснить характер смерти 28-летней девушки. По предварительным данным, на теле погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено.