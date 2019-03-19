Немецкий историк: Концлагерь Озаричи - чудовищное злодеяние вермахта в Беларуси

В Беларуси отмечается 75-летие освобождения концлагеря Озаричи, существовавшего 9 дней и принесшего гибель не менее 9 тысячам человек. О трагической истории Озаричей — интервью DW с немецким историком.

В Беларуси 18-20 марта проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения комплекса концентрационных лагерей Озаричи. Профессор кафедры новейшей истории университета в Оснабрюке, доктор исторических наук Кристоф Расс (Christoph A. Rass) в интервью DW рассказал об одном из крупнейших преступлений вермахта на территории Беларуси, о трагической судьбе узников Озаричей и о том, почему история этого лагеря не получила широкую известность во времена СССР.

DW: Расскажите, пожалуйста, историю создания концентрационного лагеря Озаричи: когда, где и с какой целью он был построен?

Кристоф Расс: Прежде всего, речь идет не об одном концентрационном лагере — это был целый комплекс концлагерей, созданный в марте 1944 года в окрестностях деревни Озаричи. Сама деревня к тому времени была уже освобождена Красной армией, но в лесах к западу от нее вдоль линии фронта части вермахта построили в общей сложности три концентрационных лагеря. Туда согнали мирное население со всей территории, оккупированной 9-й немецкой армией.



В операции участвовали 14 дивизий вермахта, в концентрационные лагеря были отправлены, прежде всего, старики, инвалиды, больные и женщины с тремя и более детьми в возрасте до 10 лет — то есть все нетрудоспособные жители, непригодные для принудительных работ. По сути, людей согнали в Озаричи со всей территории южнее Бобруйска. Вначале вермахт планировал депортировать около 20 тысяч человек, но в итоге в лагерь пригнали почти 50 тысяч мирных жителей, в том числе несколько тысяч малолетних детей.

Можно сказать, что узники Озаричей прикрывали немецкую армию, поскольку вначале лагерь находился непосредственно за немецкими позициями. Затем войска вермахта отступили, и люди оказались фактически на поле боя, их собирались использовать в качестве живых щитов для отступления немецких войск. Расчет был таков, что войска Красной армии обнаружат этот лагерь, и им придется заниматься спасением выживших, так что они не смогут быстро следовать за немецкими войсками.

Иными словами, предыстория этого концлагеря начинается как минимум за несколько месяцев до начала отступления вермахта с белорусской территории. Вначале немецкая армия заставляет трудоспособных мирных жителей следовать за собой и принуждает их к работам, в частности, по рытью оборонительных траншей. А всех нетрудоспособных жителей, которые не в состоянии выполнять эти работы, решают этапировать в концентрационный лагерь и, так сказать, освободиться от этого бремени, переложив его на плечи Красной армии. Иными словами, лагерь Озаричи стал заключительным актом гигантского депортационного процесса, организованного и осуществленного 9-й немецкой армией.

— В течение нескольких дней в Озаричи были депортированы почти 50 тысяч человек. Как это было возможно?

— В депортации участвовали 14 немецких дивизий. Перед каждой из них была поставлена задача: доставить из тех районов, где они были дислоцированы, столько-то тысяч людей. Некоторых пригнали в лагерь пешком, некоторых — на грузовиках, но большинство погрузили в поезда, которые через Бобруйск доезжали до железнодорожной станции Рудобелка, а оттуда людей в течение двух суток пешком гнали до Озаричей. Иными словами, это была колоссальная операция по депортации с участием большого числа различных отделений и подразделений, чем и объясняется огромное число жертв.

— Сколько времени просуществовали Озаричи? Когда и кем были освобождены его узники?

— Комплекс лагерей Озаричи просуществовал чуть больше недели. 10 марта туда согнали узников, а где-то 17-18 марта вермахт начал отступать с этой территории, и Красная армия начала наступление. 19 марта советские войска появились на территории лагеря. Так что вся история — от депортации людей до их освобождения — заняла 9 дней.

— В вашей книге «Человеческий материал» вы пишете о том, что в течение девяти дней в Озаричах погибли около девяти тысяч человек. Белорусские источники говорят о 20 тысячах жертв. На чем основаны ваши подсчеты, и откуда такая большая разница в цифрах?

— Вопрос в том, когда и при каких обстоятельствах погибли люди, и кого из них можно считать погибшим в концлагере. Страдания и мучения людей начались задолго до их доставки в концлагерь. В ходе депортации части вермахта составляли отчеты, из которых следовало, что люди умирали в поездах, людей расстреливали по пути к лагерю, убивали в ходе пешего марша к месту назначения. Насилие царило постоянно, и сотни человек погибли уже во время транспортировки.

В самом лагере люди умирали от переохлаждения, голода и болезней. Немцы стреляли в любого, кто пытался бежать. Узники Озаричей были измучены, среди них были больные брюшным тифом, в лагере вспыхнула эпидемия. Многие умерли уже после освобождения в результате чудовищных условий содержания. А теперь вопрос: как вести подсчет узникам, погибшим в Озаричах? Считать ли жертвой концлагеря тех, кого застрелили на пути к нему? Или жертвы — лишь те, кто погибли в самом концлагере? Можно ли причислить к его жертвам тех, кто умер две недели спустя после освобождения от тифа, заразившись им в лагере?

В соответствии с немецкими источниками, жертв было гораздо меньше, чем девять тысяч. Потому что к жертвам были причислены лишь те, кто умер в самом лагере. Говоря о девяти тысячах жертв, я основывался на советских данных послевоенного периода, в моей книге указан конкретный источник. Я не могу сказать, откуда взялось число 20 тысяч. Но точное количество жертв определить не удастся. Важно помнить, что эта операция по депортации — одно из крупнейших преступлений, совершенных вермахтом на территории Беларуси, безусловно, повлекшее за собой тысячи прямых и косвенных смертей.

— Почему о концентрационном лагере Озаричи так мало говорят — как в самой Беларуси, так и в Германии?

— В Германии о нем говорят все больше и больше. К примеру, во многих городах, в которых первоначально были расквартированы дивизии вермахта, принимавшие участие в операции по депортации людей в Озаричи, существуют инициативы, задача которых напомнить об этих трагических событиях. К примеру, в городе Люнебурге осуществляется целый ряд различных проектов, связанных с концлагерем Озаричи и преступлениями вермахта в Беларуси. И так обстоит дело во многих городах. Существуют также программы посещения Германии выжившими узниками этого концлагеря, где живые свидетели этой трагедии встречаются со школьниками. Мы, ученые, также выполняем свою работу и публикуем исследования. Так что история Озаричей приобретает в Германии все большую известность.

С другой стороны, все свидетельства об Озаричах были собраны сразу же после освобождения концлагеря Чрезвычайной государственной комиссией (ЧГК была создана и действовала в СССР в годы войны, ее сообщения о злодеяниях вермахта на территории Советского Союза стали одним из важнейших обвинений на Нюрнбергском процессе. — Ред.), об этом говорилось на Нюрнбергском процессе и позднее. Но бессилие узников, ставших жертвами этого преступления вермахта, не вписывалось в существовавший в СССР послевоенный героический нарратив о сопротивлении и партизанах. Иными словами, тот факт, что во времена СССР о концлагере Озаричи было так мало известно, можно объяснить историко-политическими процессами.

В 90-е годы об этой трагедии стали говорить: в Озаричах появился памятник жертвам концлагеря, есть музей, существуют ассоциации выживших детей-заключенных. 18-20 марта в Беларуси проходят памятные события к 75-летию освобождения этого лагеря, в рамках которых я выступаю с речью в Национальной библиотеке в Минске. Так что я могу сказать, что в течение последних 15 лет о событиях в Озаричах говорят и знают все больше людей, в том числе и в Беларуси.

— История существования концентрационных лагерей в Восточной Европе во времена Второй мировой войны, жертвами которых были мирные жители, не так часто становится темой широкой общественной дискуссии в Германии — в особенности, в сравнении с Холокостом. С чем это связано?

— Холокост, действительно, был и остается наиболее важной темой в Германии, связанной со Второй мировой войной, — и это объяснимо, поскольку именно евреи стали жертвами систематического геноцида со стороны национал-социалистов. Но мне кажется, что общество не ограничивается обсуждением и изучением лишь этой трагедии. В минувшие годы одной из важных тем общественных дискуссий в ФРГ был принудительный труд, в том числе — дебаты о компенсациях и так далее. Существует огромное число исследований по немецкой оккупации, есть много научных работ о насилии вермахта на занятых территориях в отношении как мирных жителей, так и военных. Так что с точки зрения ученого я бы сказал, что теме страданий гражданского населения, находившегося в немецкой оккупации, в последние годы уделяется немало внимания.

С другой стороны, я согласен с тем, что у нас еще есть над чем поработать. Для того чтобы результаты исследований и научных работ стали известны широкой общественности, всегда требуется некоторое время. В этом семестре я прочитал лекцию в университете о Второй мировой войне, и, конечно, мы говорили и о войне с СССР. И цифры говорят сами за себя. Потери Советского Союза — гражданских и военных лиц — составляют 27 миллионов, это почти половина всех жертв Второй мировой войны. Я провел много исследований и написал много работ на эту тему. И мы призваны донести результаты научных трудов до широкой общественности. В настоящее время Научно-исследовательский центр военной истории в Потсдаме — одно из крупнейших исследовательских учреждений в Германии — работает над созданием книги о немецких военных преступлениях, и ее первая глава будет посвящена трагедии концлагеря Озаричи. Так что я бы сказал, что мы находимся на правильном пути.