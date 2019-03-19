Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в обращении к нации, что уходит в отставку. Обращение транслируется по телевидению.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал глава государства.

Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, или его смерти, полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Сейчас этот пост занимает Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. При невозможности спикера сената принять президентские полномочия они переходят к председателю мажилиса (его председатель сейчас — Нурлан Нигматуллин). Третьим в иерархии значится премьер-министр, на данный момент эту должность занимает Аскар Мамин.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

Законодательством Казахстана Назарбаев наделен официальным титулом лидера нации. Этот статус пожизненно дает ему властные полномочия, независимые от статуса президента, а также освобождает его и членов его семьи от уголовного преследования.