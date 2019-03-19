Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь». Госорганам и иным организациям поручено руководствоваться ею в своей деятельности, сообщили в Администрации главы государства.

Документ является преемственным относительно Концепции национальной безопасности. В нем усилены положения о подготовке кадров в области обеспечения информационной безопасности, использовании мировых рейтингов для оценки ее состояния, защите коммерческой, профессиональной, банковской тайн. Согласно ему, на риски и вызовы в информационной сфере реагируют все госорганы и организации согласно области их деятельности, максимально полно и оперативно.

Концепция представляет собой систему официальных взглядов на сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, определяет стратегические задачи и приоритеты в этой области.

Концепция основывается на соглашениях о сотрудничестве в области информационной безопасности стран СНГ и ОДКБ, двусторонних соглашениях и иных обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает резолюции Генассамблеи ООН и рекомендации ОБСЕ.

Документ создает методологическую основу для совершенствования деятельности по укреплению информационной безопасности, служит основанием для формирования госполитики, выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности, взаимодействия, консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере, способствует интеграции Беларуси в системы обеспечения международной информационной безопасности.

В Концепции в качестве вызовов и угроз в информационной сфере названы манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры.

Концепция нацелена на развитие Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. Документ предназначен вниманию госорганов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений и ориентирована на вовлечение в обеспечение информационной безопасности всех госорганов и организаций, гражданского общества, бизнеса, научного, образовательного и культурного сообщества.

Беларусь позиционируется как миролюбивое государство, рассчитывающее на цивилизованное решение всех вопросов безопасности, развитие человеческого потенциала.