Акцизы на топливо повышены в Беларуси

Новые ставки акцизов установлены указом президента.

Документ подписан Александром Лукашенко 15 марта 2019 года и опубликован сегодня на сайте Национального правового интернет-портала.

Указ устанавливает новые ставки акцизов на отдельные подакцизные товары по 31 декабря 2019 года.

Ставка акциза на бензин, не соответствующий классу 5, установлена в размере 475,08 рублей за 1 тонну (была 435,08 рублей), на бензин класса 5 — 292,59 рублей за 1 тонну (252,59 рублей), на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, — 227,05 рублей за 1 тонну (187,05 рублей), на дизтопливо класса 5 — 178,33 рублей за 1 тонну (138,33 рублей).

Ставка акциза на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, за 1000 куб. метров повышается с 54,21 до 108,42 рублей.

Напомним, 1 января 2019 года ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо были понижены на 25% по сравнению с 2018 годом.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.