В Беларуси с 17 марта изменили порядок перерасчета платы за основные ЖКУ, а также за некачественно оказанные или вовсе не предоставленные услуги. Нововведения прописаны в постановлении правительства и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале.

В документе прописано сразу несколько изменений. В частности, они коснулись перерасчета платежей за отопление.

Жители страны, как и раньше, могут уменьшить плату за тепло, если в квартире холодно. Это касается тех случаев, когда температура воздуха больше суток держится ниже +18 градусов. После необходимых процедур с замерами специалистами ЖКХ размер платы рассчитывается (уменьшается) с учетом недопоставленного тепла.

Документ вводит норму, при которой так называемые перетопы будут уже проблемой не только потребителей, но и исполнителей услуги. Сейчас предусматривается перерасчет платы за отопление при температуре воздуха в жилом помещении выше +24 °С более суток. Таким образом, каким бы ни был перегрев, потребитель будет платить по счетчику только за то тепло, которое поддерживает эту температуру до этой отметки. Все остальные расходы несет организация.

Стоимость технического обслуживания жилого дома будет теперь уменьшаться исходя из вида невыполненных работ на:

10 процентов — работы по содержанию конструктивных элементов жилых домов;

25 процентов — работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем (из них 5 процентов — отопление; 5 процентов — вентиляция; 5 процентов — горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация); 5 процентов — электроснабжение; 5 процентов — газоснабжение.

Что касается неоказания услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилья, перерасчет производится на сумму стоимости объема таковой в месяце, в котором поступило обращение потребителя.

Уменьшаться будет и плата за некачественную холодную питьевую воду:

в 2019 и 2020 годах — на 10%;

в 2021 и 2022 годах — на 15%;

в 2023 году — на 20%;

в 2024 году — на 25%;

в 2025 году и последующие годы — на 30%.

При этом важно отметить, что деньги потребителям вернут только за то время, когда специалисты ЖКХ некачественно оказывали услуги.

В документе прописано, что положение вводит возможность пересчитать стоимость воды в случае предоставления услуги с перерывами. Получается, что если в течение месяца ее будут отключать более двух раз на время, превышающее установленное техническими нормативными правовыми актами (допустимое расчетное время ликвидации аварий может варьироваться от 8 до 24 часов в зависимости от системы водоснабжения), в таком случае белорусы могут обратиться в организацию с требованием уменьшить на 10% плату, начисленную за весь месяц.