Тело семилетнего мальчика обнаружили в московской квартире. По рассказам соседей, ребенок за всю свою жизнь не выходил из дома и страдал аутизмом.

Как сообщает портал Mash, мальчик был на попечении матери и бабушки, однако мать почти не появлялась дома. Бабушка, в свою очередь, захламила квартиру мусором, принесенным с помойки. Она полностью заполонила жилье, и в таких условиях приходилось жить больному ребенку.

Тело мальчика нашли 12 марта. Родные услышали его хрип и вызвали скорую. Медикам оставалось лишь диагностировать остановку сердца.