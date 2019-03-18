Нарастающие контакты и совместные проекты Беларуси и ЕС по-прежнему не трансформируются в прогресс в заключительной фазе переговоров по политически значимым соглашениям.

Об этом говорится в новом выпуске «Минского барометра», подготовленного экспертной инициативой «Минский диалог». В документе анализируются внешняя политика Беларуси в январе и феврале 2019 года.

В качестве текущих тенденций двусторонних отношений Беларуси и ЕС эксперты отмечают повышение интенсивности контактов на высоком политическом уровне. При этом растет объем сотрудничества с европейскими финансовыми институтами, расширяется совместная проектная деятельность. Однако в двусторонних отношениях все более заметна проблема перехода от количества к качеству: нарастающие контакты и совместные проекты по-прежнему не трансформируются в прогресс в заключительной фазе переговоров по политически значимым соглашениям: об упрощении визового режима и о приоритетах партнерства.

Ключевые события

Среди важных событий двусторонних отношений, произошедших в последние два месяца, авторы «Минского барометра» выделили визит в Польшу белорусской делегации во главе с Михаилом Мясниковичем. Этот визит выделялся уровнем и количеством встреч, которые состоялись в Варшаве и Белостоке. В частности, председатель Совета Республики провел переговоры со всеми ключевыми фигурами в руководстве Польши: президентом, премьер-министром, председателями обеих палат парламента, министром иностранных дел, министром предпринимательства и технологий. Также прошли встречи с руководством Национальной экономической палаты и Польской академии наук. А в Белостоке прошла встреча с представителями белорусского национального меньшинства в Польше.

Еще одним важным событием февраля стал визит в Минск европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, который обе стороны оценили как очень успешный. В ходе переговоров с еврокомиссаром Александр Лукашенко вновь заявил, что противоречия с ЕС не носят непреодолимого характера. Он также отметил удовлетворенность по поводу значительного повышения финансирования совместных проектов со стороны Евросоюза и высказал надежду на продолжение этой тенденции.

Ближайшие перспективы

В целом, как отмечают эксперты, Минск все более активно и настоятельно на всех дипломатических и политических уровнях акцентирует важность прогресса в переговорах по приоритетам партнерства с ЕС и соглашению по упрощению визового режима. Беларусь при этом декларирует готовность идти на компромиссы по наиболее сложным вопросам. Однако даже в этом случае сложно ожидать быстрой развязки спорных вопросов, потому что компромиссы, даже если они будут, не могут означать односторонних уступок и принятия всех условий Брюсселя и стран-членов ЕС. А это значит, что в отношениях будет нарастать риторическая напряженность вокруг данных вопросов.

Одновременно будет и дальше усиливаться тенденция роста уровня и количества контактов. В ближайшее время можно ожидать, в том числе, и визиты на высшем уровне.