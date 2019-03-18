В Минске предлагают присвоить одной из улиц имя Нобелевского лауреата Жореса Алферов

1 марта, скончался Жорес Иванович Алферов — выдающийся физик, нобелевский лауреат, академик РАН, известный общественный деятель. Члены Минской городской организации Партии «Справедливый мир»считают целесообразным, чтобы в Минске появилась улица его имени. С этим предложением они обратились в Мингорисполком.

Авторы обращения считают немаловажным, что «белорусская столица не была для Ж.И. Алфёрова чужой, с ней его связывала школьная и, частично, институтская часть его жизни… и именно здесь он сделал свой самый важный жизненный выбор – физику, ставшую его призванием и его судьбой…»