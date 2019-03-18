В Беларуси вскоре отменят 15 000 лицензий. Это предусмотрено декретом главы государства о лицензировании.

Соответствующий проект документа уже подготовлен Минэкономики. Теперь предстоит его согласовать и направить на рассмотрение Александру Лукашенко, проинформировал в эфире телеканала СТВ заместитель главы ведомства Дмитрий Матусевич.

– Документ, я повторюсь, абсолютно готов и он вслед за Декретом № 7 отменит еще 15 000 лицензий. Декрет, по нашим оценкам, порядка 15 000 отменил, и вот этот. Кроме этого порядка 14 видов лицензируемой деятельности будут в той или иной мере упрощены, – рассказал замминистра.

Помимо этого президенту уже предоставили проект указа об административных процедурах.

Документ закладывает основы цифровизации и оговаривает соответствующие меры по данному вопросу.