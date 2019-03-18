Дик Дейл скончался 16 марта. Наиболее известной его работой стал сингл Misirlou, который Квентин Тарантино использовал в своем фильме.

Гитарист и рок-музыкант Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур), умер в возрасте 81 года. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дейл известен как родоначальник музыкального стиля серф-рок, который был популярен в 1960-е годы.

Как отмечает портал, большую известность музыканту принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино Криминальное чтиво.

За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, неоднократно появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу.

В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала Беверли-Хиллз 90210 и фильме Американский вампир.

О причинах смерти Дейла не сообщается.

По информации TMZ, музыкант в течение жизни имел ряд проблем со здоровьем, в частности он дважды поборол рак, лечился от диабета.