В ближайшее время погодные условия в Беларуси останутся прежними. Будет достаточно тепло, но ветрено и с дождями, прогнозируют синоптики Белгидромета.

Во вторник 19 марта ночью 0..+5, днем +5..+11. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью в отдельных районах слабый туман. Днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 20 марта ночью -3..+3, днем +3..+10. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 21 марта ночью -2..+4, днем +4..+11. Ночью и утром на большей части территории, а днем местами, в основном по востоку, кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В пятницу 22 марта ночью -3..+4, днем +5..+12. Местами по стране кратковременные дожди. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 23 марта ночью -2..+5, по юго-западу до +7, днем +5..+11, по юго-западу до +14. Ночью местами, а днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Местами по северу усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В воскресенье 24 марта ночью -2..+4, днем +4..+11. Местами кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.